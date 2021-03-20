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توك شو

حسام موافي يكشف أخطر أنواع الصداع.. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 01:46 م
الصداع النفسى
الصداع النفسى
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ياسمين القصاص
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني، إن الصداع أكثر الأعراض في الأمراض الشائعة، حيث أنه  يصيب عدد كبير من المرضى، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي المرضى، معقبا "الصداع رقم واحد في العيادات، وأكثر من نصف المرضى يشتكون من الصداع".

وأضاف "أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني"، خلال تقديمه برنامج "ربى زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الصداع لا قيمة له إذا كان الصداع نفسيًا، محذرا من الصداع المصحوب بقيء، وزغللة في العينين، يكون غالبا هناك ارتفاع في ضغط المخ، موضحا أن عند ارتفاع ضغط المخ لأى يسيبب هي كل من القيء والصداع وزغللة العينين، فغالبا يكون التشخيص هنا عضوى وليس نفسى.

وأشار "موافي"، إلى أن الصداع النفسى يكون صداع عنقودي بشع، وأحيانا يؤدي إلى بكاء الكثير من الأِخاص من ألم هذا الصداع، مضيفا أنه يوجد ايضا صداع أخر يسمى بـ "الميغرين"، وحتى أنه يأتى للسيدات أكثر من الرجال.

وأكمل أن صداع الميغرين يأتي للسيدات الأذكياء، وحتى أنها قد تكون رائعة في تربية الأطفال، معقبا "لما تجيلي امرأة لديها صداع ميغيرين بقولها الله يكون في عون جوزك".
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