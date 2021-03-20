BMW وجيب ودودج ومرسيدس.. مزاد جديد بجمارك السويس

تعقد جمارك السويس يوم 31 مارس القادم، جلسة مزاد علني لبيع عدد من لوطات لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة السيارات بالجمارك.

وقالت مصلحة الجمارك فى بيان لها ، إن السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات .

وتشمل السيارات : بي ام دبليو – جيب شيروكي – مرسيدس- شيفروليه – كرايسلر – دودج – هيونداي – كيا – تويوتا – داتسون – فولفو – جيلي – CIW – MZ – هالا – بوتا. كما يشمل المزاد لوط قطع غيار سيارات ويبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه.

واوضحت مصلحة الجمارك ان المزاد سيقام في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهرًا وتطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه وتأمين 30% للمزاد وباقي الثمن خلال 15 يوم ويتم البيع بدون عمولة .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه، يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.