مبادرة التمويل العقاري.. 6 مستندات يجب توافرها للحصول على قرض الشراء

تحت مسمى "مبادرة التمويل العقاري"، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة لا تتعدى 3%.





مبادرة التمويل العقاري

تشترط المبادرة أن تكون الوحدات مسجلة وليست عليها أي مخالفات، وأن تكون أيضا كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، بهدف توفير شقق لمحدودي بحد أقصى 350 ألف جنيه للشقة ومتوسطي الدخل بحد أقصى 2 مليون جنيه، كما تراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، لتنفيذ لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.





اتفاق التمويل العقاري بالقانون