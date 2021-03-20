فتاوى تشغل الأذهان.. حقوق المرأة المطلقة.. حكم جواز الصلاة بملابس تدنست بـ نجاسة.. وسجود التلاوة بغير وضوء

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال "هل تجوز الصلاة بملابسي إذا جلست على نجاسة جافة؟" قائلا: "إن الجلوس على نجاسة جافة لا شيء فيه ويجوز الصلاة بالملابس، لأن الأصل فى الأشياء الطهارة ما لم تظهر أمامى نجاسة".





وأشار أمين الفتوى إلى أن سيدنا عمر ذات مرة رأى رجلا يسير وإذ بامرأة قد ألقت ماء فأصابه فعاود يسأل هل هذا الماء طاهر أم لا، فقال عمر للمرأة: لا تجيبيه هذا متنطع، بمعنى التشدد فيما لا ينبغي وفي غير موضعه الصحيح، فما المشكلة إذا جاء عليك ماء أكمل سيرك.





وأوضح "عويضة"، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب أننا لو شككنا فى مقعد أنه أصابه نجاسة ومسحنا المقاعد قبل الجلوس عليها.. لصرنا نمسح كل شيء نقابله؛ نمسح مقاعد المترو والسيارة والطائرة، فالموضوع لن ينتهى".





ونوه إلى أن الأحناف يرون أن الشمس والرياح تجففان النجاسة، فلو جف ثوب من الهواء ذهبت نجاسته، فالشرع مريح ويسير نحن من نتعب أنفسنا.





وأوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أن جمهور الفقهاء اشترطوا لصحة سجود التلاوة طهارة بدن الساجد وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة.









واستطرد "عاشور" ردا على سؤال"ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟"، أنه جاء فى صحيح البخاري أن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسجد للتلاوة بدون وضوء.





ونوه "مستشار المفتي"، إلى أن الشافعيَّة قالوا إن غير المتطهر يجوز له أن يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (أربع مرات)؛ لأنها تقوم مقام السجود للتلاوة، كما نقل العلامة ابن عابدين من الحنفية أنه يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول : «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير».









وأكد أن الأحوط ألا يسجد غير المتوضئ سجود التلاوة أو الشكر ، وإن كان على غير وضوء يقول: « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (أربع مرات). فإنها تقوم مقامها، كما وردت السُّنَّة النبوية بذلك.



