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حوادث

رئيس استئناف القاهرة يوافق على تشكيل لجنة إعادة الهيكلة الإدارية

السبت 20/مارس/2021 - 05:08 م
استئناف القاهرة
استئناف القاهرة
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محمد عبدالله
وافق المستشار عبده عطيه الاودن عضو مجلس القضاء الاعلي، علي تعيين الآتي أسمائهم في لجنة إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير إدارات وأقسام محاكم الاستئناف ومأمورياتها.

وجاء نص القرار أنه لما كانت لجنة رؤساء محاكم الاستئناف أصدرت بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/6 قرارها رقم (1/.) بإنشاء لجنة خاصة تسمى "لجنة إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير إدارات وأقسام محاكم الاستئناف ومأمورياتها لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية" برئاسة القاضي محمد محمود مصطفی رفعت عرابي - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى وعضوية القضاة :-
١. الدكتور / طلال عبد المنعم إبراهيم الشواربي - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية
٣. أحمد عزت عطية عبد الصمد - الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة .
٣. وائل إسماعيل محمد إسماعيل - الرئيس بحكمة استئناف قنا و راغب محمد راغب رفاعي النائب بمحكمة استئناف الإسكندرية  ود. أحمد مصطفی محمود مصطفی سحيم - النائب بمحكمة استئناف بني سويف وشمل القرار بیان اختصاصات اللجنة ومهامها وطريقة عملها 

ولما كان عمل اللجنة يقتضي الاتصال بمحاكم الاستئناف الثمانية وطلب بیانات وفحص أعمال كل منها فيما يخص الجانب الإداري بها فضلا عن التواصل مع جهات أخرى عينها قانون الخدمة المدنية ، ومن ثم نری عرض الأمر على المجلس للموافقة على تعيين الزملاء جميعا باللجنة بالإضافة لعملهم "دون أجر" حتى يتسنى لهم مباشرة المهمة الموكولة إليهم.
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