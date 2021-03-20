دولة عربية تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (87) حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5788) حالة منذ بدء الجائحة.
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الاردنية ، السبت، أنه تم تسجيل (5205) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وجاءت العاصمة الاردنية عمان في مقدمة المدن الأكثر إصابة في المملكة ب 2411 إصابة.
وأوضحت الصحة الاردنية ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى (526,666) حالة.
وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6302) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (426,754) حالة، ليبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (94,124) حالة.