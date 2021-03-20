دولة عربية تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (87) حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5788) حالة منذ بدء الجائحة.





وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الاردنية ، السبت، أنه تم تسجيل (5205) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وجاءت العاصمة الاردنية عمان في مقدمة المدن الأكثر إصابة في المملكة ب 2411 إصابة.





وأوضحت الصحة الاردنية ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى (526,666) حالة.



