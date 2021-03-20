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أخبار العالم

دولة عربية تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 20/مارس/2021 - 05:02 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (87) حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5788) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الاردنية ، السبت، أنه تم تسجيل (5205) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وجاءت العاصمة الاردنية عمان في مقدمة المدن الأكثر إصابة في المملكة ب 2411 إصابة. 

وأوضحت الصحة الاردنية ان  إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع  إلى (526,666) حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6302) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (426,754) حالة، ليبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (94,124) حالة.
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