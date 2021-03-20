للاختبارات الإلكترونية .. تطوير العملية التعليمية لمواكبة أحدث الأساليب العلمية بـ ألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الالسن جامعة عين شمس، إن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، لا تألو جهدًا في توفير كافة المتطلبات التى تحتاجها الكلية لتطوير العملية التعليمية لمواكبة أحدث الأساليب العلمية في الجامعات العالمية، ومحاكاة الجامعات التكنولوجية العالمية على الأراضي المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة امام برامج جديدة بواسطة أدوات تكنولوجية تعليمية عالمية للطلاب المصريين و الأجانب في الجامعة.





وأوضحت الدكتورة سلوي ، أن مساحة قاعات الامتحانات الالكترونية الجديدة بالكلية تبلغ ٢٢٠٠ متر، حيث تم ازالة ما كان موجود، وعمل ارضيات جديدة، وإنشاء ٤ دورات مياة، و إنشاء غرف لشبكة المعلومات، أنظمة مراقبة و أنظمة صوت، بالإضافة إلى انظمة مكافحة الحريق، و٧٨٠ نقطة رقمية بالمقاعد، اسقف جبسية، تركيب بوابات خروج ضد النيران.





و أوضحت أن هذه القاعات تعد صديقة للبيئة حيث أنها مجهزة بنظام تكييف vrp موفر للطاقة الي جانب انظمة اضاءة ليد طبيعية بطاقة ٤٠٠٠ كلڤن، حيث تم تنفيذ ذلك خلال ٢٢ يوم عمل بواسطة ٣٥٠ عامل علي مدار ٢٤ ساعة يوميًا.





و من جهته أكد الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس ، انه تم تنفيذ التجهيزات طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإمتحانات الإلكترونية علي مستوي الجامعات المصرية، حيث تتولي الوزارة توريد اجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان الكترونيا، مضيفا انه سيتم تجهيز قاعات امتحانات هجينه للامتحانات العاديه والالكترونيه معا تتسع لسبعه الاف طالب بحرم الجامعة تنتهي مطلع العام الجامعي القادم.