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برلمان

وفد برلماني يتفقد محور التعمير بالإسكندرية.. وعابد: يساهم فى حل الأزمة المرورية

السبت 20/مارس/2021 - 06:07 م
النائب علاء عابد،
النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب
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ماجدة بدوي
تفقد وفد برلمانى، برئاسة النائب علاء عابد،  رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن محافظات الجمهورية  بشكل عام، شهدت مؤخرا تنفيذ العديد من مشروعات المحاور التى من شأنها أن تساهم فى حل الأزمة المرورية والتكدس.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن منظومة النقل البحري تشهد اهتماما أيضا خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتقديم الاستفادة منها، والمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزًا عالميًا كبيرًا للتجارة. 

وقال "عابد"، ان محافظة الإسكندرية لها نصيب كبير فى عدد المشروعات القومية فى قطاع النقل، لمحور التعمير يعمل على حل الكثافات المرورية، ويأتى فى إطار خلق شبكة طرق قوية على أطراف المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه بأن يتم تطوير محور التعمير وفقًا لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظرًا لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالي.

وشارك فى الزيارة كل من،  النائب وحيد قرقر ،النائب  محمود الضبع وكيل اللجنه ،  النائب محمد السيد أمين سر اللجنه ، والنائب خالد عبد المولي ،النائب  حازم عويان،  النائب محمد الكيال ، النائب نادر الخبيري،  النائب حسام عاشور ، النائب احمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.

وكان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية  وهم، النائب  خالد شلبى،  النائب  محمود قاسم، النائب محمد جبريل،النائب ابو العباس التركى، النائب  سامح السايح، النائب  أحمد مهنا،  النائب رزق راغب، والنائب  حسين رجب.
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