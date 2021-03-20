في اليوم العالمى لصحة الفم .. إليكم أسباب إصابته بالسرطان

يحتفل العالم فى 20 مارس بـ اليوم العالمي لصحة الفم للتوعية بأهمية الاعتناء به خاصة انه بات من اجزاء الجسم المهددة بالاصابة بالعديد من الامراض من بينها سرطان الفم .





نعرض لكم فى هذا التقرير اهم اسباب سرطان الفم لتتمكنوا من الوقاية منه وذلك وفقا لما جاء فى موقع " nhs ".

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يعتبر كل من التبغ والكحول مادة مسرطنة ، مما يعني أنهما يحتويان على مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي في الخلايا وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان وبالتالي ف شرب الكحول أو تدخن ، فهذا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم. إذا كنت تدخن وتشرب الكحول ، فهذا يزيد من خطر إصابتك.





لا يُعرف بالضبط ما الذي يسبب تغيرات الحمض النووي التي تؤدي إلى سرطان الفم ، أو لماذا يصاب به عدد قليل فقط من الناس ولكن هناك مجموعة من عوامل الخطر التى تجعل بعض الافراد اكثر عرضة للاصابة به، ابرزها:





- مضغ التبغ أو غيره من منتجات التبغ الذي لا يدخن

- مضغ جوز التنبول مع أو بدون تبغ مضاف

- نظام غذائي غير صحي

- فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

- تبغ بدون دخان





مضغ التبغ

منتجات التبغ الذي تزيد من خطر الاصابة بسرطان الفم، فضلا عن أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان الكبد ، سرطان البنكرياس و سرطان المريء .





جوز التنبول

حبوب التنبول والتى تسبب الإدمان بشكل معتدل من شجرة نخيل التنبول ويتم استخدامها على نطاق واسع في جنوب آسيا مثل بلاد الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا.





جوز التنبول له تأثير منشط مشابه للقهوة، كما أن لها تأثيرًا مسرطنًا ، مما يعني أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم، يزداد هذا الخطر بشكل أكبر عن طريق مضغ جوز التنبول مع إضافة التبغ ، كما يفعل كثير من الناس في جنوب آسيا.





حمية غذائية

هناك دليل على أن النظام الغذائي غير الصحي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الفم.





يُعتقد أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات يقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم.





فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

و فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجلد والأغشية الرطبة داخل الجسم، مثل تلك الموجودة في عنق الرحم والشرج والفم والحلق.





يمكنك الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتصال الجنسي بشخص مصاب بالفعل. ليس عليك ممارسة الجنس المخترق ، فقط ملامسة الجلد للجلد.





هناك أدلة على أنه في حالات نادرة ، يمكن أن تسبب أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري نموًا غير طبيعي للأنسجة داخل الفم ، مما يؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم.





نظافة الفم

نظرًا لأن السرطان يرتبط أحيانًا بجروح طويلة الأمد ، فهناك احتمال ضئيل بأن الأسنان المسننة والمكسورة ، والتي تسبب تقرحات أو جروحًا مستمرة في اللسان ، يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بسرطان الفم هناك، و لذلك من المهم جدًا أن تفعل كل ما في وسعك للحفاظ على صحة الفم والأسنان.



