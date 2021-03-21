أحلى من أوروبا.. صدى البلد في جولة بمثلث ماسبيرو من المستنقع إلى السحاب.. فيديو وصور

بعد أن كان متعثرا لعشرات السنين وملفا شائكا يصعب الاقتراب منه، ولم تستطع الحكومات حل أزمته حتى أصبح بؤرة عشوائية تسيء للعاصمة، جاء الأمل بتوجيهات القيادة السياسية الحالية لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو وانتشالها من العشوائية لتجميل قلب العاصمة وإعادته للحياة مرة أخرى.





تطوير مثلث ماسبيرو جاء ضمن شبكة متكاملة من المشروعات أبرزها كورنيش النيل وعين الصيرة وغيرها بهدف استعادة جمال ورونق القاهرة التى كانت من أجمل مدن العالم.





مثلث ماسبيرو كان بقعة عشوائية شوهت قلب العاصمة على مدار عقود وظل ملفه شائكا، ولكن مع إشارة التطوير وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفظ حقوق السكان بتعويضات مالية أو العودة في شقق فاخرة يجري بناؤها حاليا، ووضع مخطط سيحول المنطقة إلى جنة والتي يمر عليها السائحون ذهابا وإيابا.





من المستنقع للسما

وأجرت عدسة صدى البلد جولة داخل المشروع برفقة المهندس صلاح متولى المشرف على المشروع والذي أكد على إنشاء 4 أبراج منها برج إداري يضم 15 طابقا وبرجبن للراغبين في العودة تضم 18 طابقا وبرج استثماري يضم 23 طابقا.









نهاية العام

وتابع متولى لصدى البلد جولة أن نسبة التنفيذ تخطت 80% وجاري تشطيب الشقق في الأدوار السفلى بالتوازى مع إنشاء الأدوار العليا، مؤكدا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع وتسليم الشقق بنهاية العام الحالي.





وتابع أن نظام الشقق يشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ وغرفتين وصالة وحمام ومطبخ.









10 مليارات جنيه

بدأت الحكومة تنفيذ تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" عام 2017 وتغيير خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير بتكلفة اقتربت من 10 مليارات جنيه.





1160 عقارا

بدأت خطة التطوير بعد هدم المنازل وإخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا مبنى ماسبيرو، فندق رمسيس هيلتون- مبنى الخارجية – مسجد أبوالعلا- متحف المركبات ومبنى القنصلية الإيطالية و5 عقارات مسجلة كطراز معماري.





وتم هدم 1160 عقارا و الإعلان عن بناء الجزء الخاص للسكان الراغبين فى البقاء أولا والتي يجري بناؤها حاليا.





الإذاعة والتلفزيون

موقع فريد سينبض قريبا على مساحة حوالي 74 فدانا فمثلث ماسبيرو يقع على امتداد الشريط الطولي الموازى لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية.





وشمل التطوير نقل الأسر وتوفير سكن بديل لهم مؤقتا لحين عودة الراغبين وصرف التعويضات الخاصة بالسكان غير الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير.





وكشف مصدر بمحافظة القاهرة أن تكلفة تعويضات السكان وصلت إلى أكثر من نصف مليار جنيه بين مادية ووحدات بديلة وأخرى بنفس المكان.





ويجري تطوير مساحة 40 فدانا، تمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.









ونعود مرة أخرى لمشروع الأبراج والذي يشمل 4 أبراج منهم 3 أبراج سكنية تشمل 936 وحدة سكنية بمساحات متباينة تضم الراغبين في العودة بعد تطويرها.

الطابق الأول على امتداد أسفل الأبراج يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة بحيث يكون الطابق التجاري في منتصف الجراجين بالاسفل والاعلي.









وعن برجي السكن البديل لمن وافق من سكان المنطقة، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، يتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %، وبرج ثالث سكن استثماري بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية.





كما يوجد برج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.













مناطق ترفيهية

المخطط راعى ان تكون منطقة متكاملة الخدمات بعد التطوير حيث ستشمل مناطق ترفيهية وممشى للمارة.





ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن الأسر الراغبة في العودة مجددا إلى مثلث ماسبيرو، تدفع مصاريف الصيانة فقط كقسط شهري لمدة 20 عاما ، مشيرا إلى أن هناك 918 أسرة طلبوا العودة مرة أخرى لـ مثلث ماسبيرو.





وكشف أن تكلفة أبراج مثلث ماسبيرو تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه.









3 شركات

ومن جانبه أكد كمال بهجت مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية، على توفير 3 شركات للعمل بهذه المنطقة، وتوفير كافة احتياجاتهم للعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أن التسليم النهائي لمشروع السكن البديل سيكون بنهاية 2021 وسيكون المشروع افضل من اماكن في اوروبا.





مصر 2030