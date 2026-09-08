تأجيل محاكمة 12 متهما في خلية دعاة الفلاح لـ 17 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بخلية دعاة الفلاح، لجلسة 17 نوفمبر المقبل.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الأخير إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس للثامن اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين حيازة أسلحة نارية.