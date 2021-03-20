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الصحة تحذر من تحور فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

السبت 20/مارس/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنه سيتم تطعيم 500 ألف شخص من الذين قاموا بتسجيل بياناتهم للحصول على لقاح كورونا قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن جميع اللقاحات التي طرحها عالميًا آمنة وفعالة.
وأوضحت عاصم أنه حتى الآن لم يرصد أي آثار جانبية خطيرة بعد حصول أي مواطن علي تطعيم لقاح كورونا.

ولفتت إلى أن تحور فيروس كورونا أمر وارد خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يتسبب في عدم فعالية تحليل المسحة في اكتشاف إيجابية الشخص المصاب، الأمر الذي يتطلب تحديث التحاليل لمواكبة التحورات المقبلة.
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