خلال زيارة رسمية.. وزير الخارجية السوري يتفقد المتحف الوطني العماني

تفقد ‏وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد اليوم المتحف الوطني العماني وذلك في إطار زيارته الرسمية ل ‎سلطنة عمان.





بحسب شبكة أخبار سوريا الوطن؛ فقد اطلع الوزير السوري خلال الزيارة على جهود السلطنة الكبيرة في حفظ وصون التراث السوري و ترميم ما خربه "الإرهاب" عبر فريق مختص.









كان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق له وصل في ساعات متأخرة من مساء الأمس قبل إلى مطار مسقطالدولي في زيارة رسمية لسلطنة عمان.



