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برلمان

زعيم الأغلبية يشارك في احتفالية "حماة الوطن" لتكريم الأمهات المثاليات

السبت 20/مارس/2021 - 09:05 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب
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ماجدة بدوي
استجابةً لدعوة حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدي، شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، بأحد فنادق القاهرة.


يأتي ذلك بهدف تعميق التواصل والتقارب مع كافة الأحزاب الوطنية وبناء جسور قوية من العلاقات لتصب في صالح إثراء الحياة السياسية التي تشهد انتعاشة وحالة تطور كبيرة للغاية، وإظهار حجم العلاقة التي تربط الأحزاب المصرية.


وشارك في الحفل ، الفريق أسامة الجندي، نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، د. راندا مصطفى أمينة المرأة، أحمد العطيفي أمين التنظيم، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

كما شارك عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه وأعضاء البرلمان ومجموعة من الشخصيات العامة والسياسية.
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