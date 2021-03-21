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سيارات

5 أسباب وراء انحراف السيارة أثناء القيادة .. تعرف عليها

الأحد 21/مارس/2021 - 01:00 ص
.5 اسباب لمشكلات
.5 اسباب لمشكلات انحراف السيارة .. تعرف عليهم و اوصل بأمان
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صبري طلبه

يرغب جميع قائدي السيارات في قيادة امنه خالية من عوامل الخطورة و التي تختلف اسبابها، فمن الممكن أن تتعرض السيارة إلى احد الأعطال الفنية، أو مشكلات التصادم الناتجة عن تجاوز الاعراف المرورية أو اخطاء الغير، أو تنتج بسبب مشكلة كبيرة و هي "انحراف السيارة" و تعتبر هذه النقطة واحدة من اخطر المشكلات الخاصة بعالم ميكانيكا السيارت، و التي تتسبب في الكثير من المشكلات و العواقب الخطيرة.

 

 يقدم موقع "صدى البلد" ابرز 5 اسباب تكمن وراء مشكلات انحراف السيارة.

 

 – ضغط الهواء في الاطارات

 

تشكل هذه النقطة أهمية كبيرة أولًا للحفاظ على العمر الافتراضي للاطار، و ثانيًا لتجنب مشكلات انحراف السيارة، و التي تنتج عن خلل في نسبة الهواء الداخلي مما يترتب عليه عدم اتزان في الاداء الحركي للسيارة، و يؤدي إلى مشكلات انحراف السير.


 – التحكم في عجلة القيادة


من الضروري أن نقبض جيدًا على عجلة القيادة، و ذلك لكي نضمن قوة في التحكم، و الابتعاد عن مشكلات انحراف السيارة، و التي تنتج عن هذا الخطأ، فيجب أن لا تستهين بهذه النقطة على الاطلاق.

 

 – تلف الفرامل

 

مع كثرة استخدام الفرامل أو تاكل الـ "تيل" الخاص بها، تبدأ مشكلات انحراف السيارة عن اعطاء أمر التوقف، و سوف نجد أن السيارة بدأن في الانحراف سواء يمينًا أو يسارًا، و في هذه الحالة يجب أن تعالج الأمر سريعًا و القيام باتباع عناصر الصيانة الدورية لفرامل سيارتك.

 

 – المقصات

قد تتعرض أيضًا إلى هذه المشكلة عند تلف أحد مقصات السيارة و تعرضة إلى الاعوجاج، و لذلك فمن الضروري أن تقوم بالكشف على حالة "عفشة" السيارة و المقصات، لضمان قيادة امنه و متزنة، و تجنب خوض المنحدرات الوعرة و المطبات القاسية، و التي تؤثر بشدة على حالة السيارة.

 

 – ضبط الزوايا و الترصيص

تشير أصبع الاتهام في حالة تعرض السيارة لمشكلات الانحراف، إلى عملية ضبط الزوايا و الترصيص، فهي عملية مهمة يجب أن نقوم بها من وقت إلى اخر، للتمتع بأفضلية الأداء الحركة على الطريق، و تجنب مخاطر انحراف السيارة.

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