5 أسباب وراء انحراف السيارة أثناء القيادة .. تعرف عليها

يرغب جميع قائدي السيارات في قيادة امنه خالية من عوامل الخطورة و التي تختلف اسبابها، فمن الممكن أن تتعرض السيارة إلى احد الأعطال الفنية، أو مشكلات التصادم الناتجة عن تجاوز الاعراف المرورية أو اخطاء الغير، أو تنتج بسبب مشكلة كبيرة و هي "انحراف السيارة" و تعتبر هذه النقطة واحدة من اخطر المشكلات الخاصة بعالم ميكانيكا السيارت، و التي تتسبب في الكثير من المشكلات و العواقب الخطيرة.

يقدم موقع "صدى البلد" ابرز 5 اسباب تكمن وراء مشكلات انحراف السيارة.

– ضغط الهواء في الاطارات

تشكل هذه النقطة أهمية كبيرة أولًا للحفاظ على العمر الافتراضي للاطار، و ثانيًا لتجنب مشكلات انحراف السيارة، و التي تنتج عن خلل في نسبة الهواء الداخلي مما يترتب عليه عدم اتزان في الاداء الحركي للسيارة، و يؤدي إلى مشكلات انحراف السير.





– التحكم في عجلة القيادة





من الضروري أن نقبض جيدًا على عجلة القيادة، و ذلك لكي نضمن قوة في التحكم، و الابتعاد عن مشكلات انحراف السيارة، و التي تنتج عن هذا الخطأ، فيجب أن لا تستهين بهذه النقطة على الاطلاق.

– تلف الفرامل

مع كثرة استخدام الفرامل أو تاكل الـ "تيل" الخاص بها، تبدأ مشكلات انحراف السيارة عن اعطاء أمر التوقف، و سوف نجد أن السيارة بدأن في الانحراف سواء يمينًا أو يسارًا، و في هذه الحالة يجب أن تعالج الأمر سريعًا و القيام باتباع عناصر الصيانة الدورية لفرامل سيارتك.

– المقصات

قد تتعرض أيضًا إلى هذه المشكلة عند تلف أحد مقصات السيارة و تعرضة إلى الاعوجاج، و لذلك فمن الضروري أن تقوم بالكشف على حالة "عفشة" السيارة و المقصات، لضمان قيادة امنه و متزنة، و تجنب خوض المنحدرات الوعرة و المطبات القاسية، و التي تؤثر بشدة على حالة السيارة.

– ضبط الزوايا و الترصيص

تشير أصبع الاتهام في حالة تعرض السيارة لمشكلات الانحراف، إلى عملية ضبط الزوايا و الترصيص، فهي عملية مهمة يجب أن نقوم بها من وقت إلى اخر، للتمتع بأفضلية الأداء الحركة على الطريق، و تجنب مخاطر انحراف السيارة.