وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

كرم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الفائزين في مسابقة الصوت الحسن في حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده لأبناء جنوب سيناء.





وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه من الوزارة للفائز الأول الطفل محمد عبد الجليل محمد الغريب تكريمًا له ولأسرته التي وقفت إلى جانبه، وإنه من (ذوي الهمم) ويحفظ القرآن الكريم كاملا مع فهم مقاصد الجزء الثلاثين من القرآن الكريم ، كما قرر محمد معيط وزير المالية صرف مكافأة أخرى له قدرها خمسة آلاف جنيه أيضًا من وزارة المالية.



