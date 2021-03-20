التضامن توضح برامج الوزارة لتمكين المرأة الريفية.. فيديو

قالت نرمين منصور، مسؤول التخطيط بمشروعات المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الإدارة العامة لشئون المرأة تستهدف المرأة الريفية في محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي القاهرة والإسكندرية.





وأضافت "منصور"، خلال لقائها ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم توفير مشروعات إنتاجية تنموية للمرأة الريفية تتراوح بين ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، وتقوم بدفع مساهمة 10% كنوع من أنواع الجدية للمشروع.





وأشارت مسؤول التخطيط بمشروعات المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم استهداف المرأة الريفية البسيطة التي تريد عمل مشروع بسيط تستطيع من خلاله تمكين أسرتها لظروف بيئية أفضل.



