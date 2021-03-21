مصابة بالسرطان تخلع باروكتها على الهواء: عندي قدرة أنا وزوجي نطلع من غير شعر





من جانبها قالت " انسطاسيا"، خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر "دى ام سى": زوجي هو سندى بعد ربنا، والحمد لله حالتي بـ تتحسن".





وأضافت، انسطاسيا، أن مرض السرطان صعب للغاية، خاصة على النساء، مضيفة:" اتصدمت جدا بعد أول جلسة لأن شعرى وقع كله مرة واحدة وكمان نظرة المجتمع لي"، ونزعت باروكة الشعر من على رأسها، قائلة: "عندى قوة جنب زوجى أننا أطلع عادى من غير شعر".





وقال مايكل، إن ما يشغل تفكيره الآن هو كيف يدعم زوجته خلال رحلة علاجها، وليس تغير شكل زوجته.





قال مايكل، زوج انسطاسيا، الفتاة التى أصيبت بالسرطان، إن وقوف الرجل مع زوجته فى محنتها أمر طبيعي.