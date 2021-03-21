ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصابة بالسرطان تخلع باروكتها على الهواء: عندي قدرة أنا وزوجي نطلع من غير شعر

الأحد 21/مارس/2021 - 05:09 ص
مايكل وانسطاسيا
مايكل وانسطاسيا
Advertisements
أسامة علي
قال مايكل، زوج انسطاسيا، الفتاة التى أصيبت بالسرطان، إن وقوف الرجل مع زوجته فى محنتها أمر طبيعي.

من جانبها قالت "انسطاسيا"، خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر "دى ام سى": زوجي هو سندى بعد ربنا، والحمد لله حالتي بـ تتحسن".

وأضافت، انسطاسيا، أن مرض السرطان صعب للغاية، خاصة على النساء، مضيفة:" اتصدمت جدا بعد أول جلسة لأن شعرى وقع كله مرة واحدة وكمان نظرة المجتمع لي"، ونزعت باروكة الشعر من على رأسها، قائلة: "عندى قوة جنب زوجى أننا أطلع عادى من غير شعر".

وقال مايكل، إن ما يشغل تفكيره الآن هو كيف يدعم زوجته خلال رحلة علاجها، وليس تغير شكل زوجته.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى يومه العالمى .. نجوم جسدوا معاناة مرض السرطان على الشاشة

زوج عبير صبري: بقولها لبسك حلو بس بكون غيران ..فيديو

فوتوسيشن بعد سقوط شعرها .. الإعلامية لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان برسالة مؤثرة .. وتطالب الجميع: محدش يقول لجدتي

لدعمها في مواجهة السرطان.. أصدقاء لينا شاكر يفاجئونها على الهواء مباشرة.. فيديو

عرفتها سنة ونص قبل الارتباط.. أوس أوس لزوجته: بحبك يا أعظم اختياراتى.. فيديو

بصورة سيلفي.. مايكل يدعم زوجته لمواجهة السرطان: أفتخر بها في كل الأحوال

ترشيحاتنا

من قلب عاصمتها.. وزير الدفاع الأمريكي يهدد الهند بسبب روسيا

ما حكم إذا شك المتوضئ أنه أحدث أم لا؟

ابنة فيفي تهنئ والدتها بعيد الأم : كل سنة وأنتي حبيبتي وصاحبتي

كارتيرون يرفض إقامة معسكر خارجي لفريق الزمالك خلال توقف الدوري

روجينا تهنئ والدتها بـ عيد الأم: حسك في الدنيا بيطمني

الإسعافات الأولية لنزيف الأنف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور