أفضل هاتف بسعر رخيص للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A94

استطاعت شركة Oppo أوبو الصينية، لأول مرة في تاريخها، من أن تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، متفوقة على صاحبة هذا اللقب سابقا هواوي ، وكذلك شركة شاومى العملاقة التى تم وضعها هى الأخرى على القائمة السوداء للتعاون التجاري، وتتميز أوبو بعدد من هواتف الفئة المتوسطة التى تم إطلاقها مؤخرا مثل هاتف Oppo A94





وبحسب موقع Gadgets 360 فإن فإن هاتف Oppo A94 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التى تم إطلاقها حيث يتمتع الهاتف بسعر رخيص مقارنة بإمكاناته الجيدة، حيث يحتوى على بطارية بسعة كبيرة مع عدد من الكاميرات بدقة جيدة بالإضافة الأداء المتميز للهاتف، وفيما يلى السعر والمواصفات الكاملة لهاتف Oppo A94





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شاشة هاتف Oppo A94

وجاء هاتف Oppo A94، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض +FullHD ، وبدقة x 2400 1080 بكسل.





كاميرات هاتف Oppo A94

ولعشاق التصوير، يقدم Oppo A94، ما مجموعه خمس كاميرات، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعران بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.





أداء هاتف Oppo A94

ويعمل هاتف Oppo A94، بمعالج من نوع Helio P95، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويتوفر بألوان الأسود والفضي والبنفسجي، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.





بطارية هاتف Oppo A94

ويحتوي هاتف Oppo A94، على بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، ويمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، مع مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر.





سعر هاتف Oppo A94





ويبلغ هاتف Oppo A94 حوالى 239 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 3750 جنيه مصرى، لنسخة 128 / 6 جيجا بايت أما أكبر نسخة من الهاتف تبلغ 358 دولار أمريكي أى ما يعادل 5610 حوالى جنيه مصرى.



