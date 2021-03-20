اخبار الفن .. حقيقة وفاة سيد رجب .. حورية فرغلي تجري عملية ثالثة .. زوجة وليد منصور تعلق على ارتباطه بالفنانة روبي

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية:





كشفت مصادر مقربة من الفنانة حورية فرغلى، عن تطورات حالتها الصحية وذلك بعد إجرائها العملية الثانية منذ أيام قليلة فى أمريكا وتحديدًا ولاية شيكاغو.





نشر السيناريست عاطف بشاى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل شقيقته.





اعلن الفنان والشاعر امير طعيمة عن اصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.









اثارت صورة المنتج وليد منصور والفنانة روبى حالة من الجدل خلال الايام الماضية حيث خرجت بعض الاقاويل تؤكد ارتباطهما الا انه قرر الرد سريعا ونفى كل ما تردد.



