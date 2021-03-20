ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إصابة أمير طعيمة بفيروس كورونا .. تفاصيل

السبت 20/مارس/2021 - 06:32 م
امير طعيمة
امير طعيمة
Advertisements
أحمد إبراهيم
اعلن الفنان والشاعر امير طعيمة عن اصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقال امير : "إيجابي كوفيد، الحمد لله ما قابلتش حد أخر اسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم". 

و مازح الشاعر الغنائى امير طعيمة، متابعية بنشر صورتين من الكوميكس التى انتشرت من جماهير النادى الاهلى وجماهير النادى الزمالك بعد مبارة النادى الاهلى مع البايرن فى كأس العالم للاندية وعلق قائلا "ألذ كوميكس نزلوا من الاهلاوية والزملكاوية". 

و تفاجأ الشاعر أمير طعيمة من ردود افعال متابعيه، حيث تلقى هجوما كبيرا لا يعرف ما سببه، ما جعله قام بالرد على الهجوم من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك قائلا " بما ان عندي شباب صغير كتير في الصفحة فعايز اقولكم نصيحة لوجه الله." 

أقرأ أيضا : كان داخل خسران.. أمير طعيمة: الأهلي لم يحقق مكاسب من مباراة البايرن

وأضاف :" الكرة دي لعبة للتسلية فقط ... في الدنيا انت كمشجع: ملهاش اي تأثير علي مستقبلك ولا قيمتك بين الناس و كمان ما بتاخدش منها فلوس ولا حتى تقدر تخش النادي اللي انت بتشجعه ... وفي الاخرة الملكين هيسألوك من ربك وما دينك ومن نبيك ومش هيسألوك عن ناديك ده خالص". 

وأضاف: "ما بقولش ما تشجعش وما تتبسطش، بس ما تخسرش صحابك و لا تقل أدبك علي حد ولا تخلي محور حياتك حاجة المفروض انك تتسلى بيها في وقت فراغك...  الكورة والافلام والاغاني وغيرهم دي حاجة بنتسلي بيها عشان تبسطنا مش عشان تحرق دمنا و توقعنا في الغلط، و اللي انت بتشتمه ده هيبقي خصيمك يوم القيامة ادام ربنا، ما تخليش لعبة تخسرك في الدنيا ولا في الاخرة.. تصبحوا علي خير". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

داليا أشرف: الأهلي شرفنا والزملكاوية كانت بتشجع

كان داخل خسران.. أمير طعيمة: الأهلي لم يحقق مكاسب من مباراة البايرن

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

الرحمة حلوة.. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن بعد تعرضه للتنمر

أخبار الفن .. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن .. كارول سماحة تتألق قي حفل عيد الحب

ترشيحاتنا

الحياة الخاصة لـ النجوم.. سهير رمزي سبب طلاق إلهام شاهين.. علقة موت لـ شاهيناز.. بوسي تنفصل بسبب الخيانة.. خطف إيمان العاصي

قرار عاجل من وزارة الأوقاف السعودية بشأن المساجد

بعدما كشفت الواقعة.. من هو زوج إلهام شاهين المضبوط في غرفة سهير رمزي؟

وفاة شقيقة السيناريست عاطف بشاى

لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان أبيض جذاب .. صور

إجراء عاجل من الصحة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

120 ألف تغريدة.. ضاحي خلفان في موقف محرج بسبب تويتر

تناول بذور السمسم يحميك من الإصابة بمرض خطير

بيجو تصدر موديل Roadtrip من طرازيها 3008 و5008