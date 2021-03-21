بعد أبلة فاهيتا.. منة عدلي القيعي تتعاون مع عزيز مرقة في أغنيتين

تضع الشاعرة منة القيعي حاليًا لمساتها الأخيرة على مشروع غنائي جديد يجمعها للمرة الأولى مع الفنان الأردني عزيز مرقة، من المقرر طرحه قريبا.

وتجتمع منة القيعي مع مرقة في أغنيتين جديدتين، تظهر كلاهما بشكل دويتو غنائي مختلف يقتحم خلالهما مرقة، الأغنية المصرية للمرة الأولى، حيث تحمل الأغنية الأولى اسم "مرة كل ميت سنة" وتجمع عزيز مع فرقة ديسكو مصر، بينما يجمع الدويتو الآخر بين عزيز والمطرب أحمد كامل.

منة القيعي كتبت مؤخرا أغنية "آي آي آه"، التي غنتها شخصية الدمية الشهيرة "كركورة" ابنة "أبلة فاهيتا" وظهرت ضمن أحداث مسلسل "أبلة فاهيتا دراما كوين"، أول عمل درامي فكاهي مصري يعرض عبر منصة نتفليكس العالمية وتعاونت خلالها منة مع الموسيقار حسن الشافعي الذي تولى المهمة الموسيقية للأغنية، بينما لحنها عمرو الشاذلي.

منة عدلي القيعي بدأت رحلتها في عالم الفن عبر أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، وتعاونت مع وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم"، كما لفتت إليها الأنظار مؤخرا بكتابتها أغنية مهرجان الجونة السينمائي التي قدمها رامي عياش، وتبعتها بتقديم أغنية مهرجان القاهرة السينمائي مع تامر حسني.

كما تعاونت منة مع محمد رمضان في إحدى أشهر أغاني إعلاناته، وعملها مع محمود العسيلي في أغنية "ولاد اللذينة"، وفي مجال تترات المسلسلات شاركت بعدد من الأغاني، منها تتر مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، و"الزوجة 18" لحسن الرداد، كما جمعت بين تامر حسني ونانسي عجرم لأول مرة في أغنية "فرق كبير"، وعملت مع نجوم الأغنية الشعبية مثل رضا البحراوي وعبدالباسط حمودة وأوكا وأورتيجا، وكتبت مؤخرًا أجدد أغنيات أبو "هتيجي هتيجي".