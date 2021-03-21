منهم نانسي عجرم وسامو زين.. 4 أغان لـ عيد الأم في 2021

اعتدنا دائما على سماع أغاني عاشت معنا وخاصة بعيد الأم، ولعل أشهرها أغنية «ست الحبايب» للفنانة فايزة أحمد، ولكن كل عام يستغل عدد من النجوم هذه المناسبة للتعبير عن أمتنانهم لامهاتهم، والتواجد ايضا على الساحة الفنية، ويقومو بطرح أغاني للأمهات، وتبقي بعد زمن فى أذهان الجمهور، وكان من اللافت هذا العام، أن عدد المطربين الذين قرروا أن يطرحوا أغاني خاصة بـ«ست الكل»، ليسوا كثيرين ككل عام.

نانسي عجرم





طرحت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم أحدث أغنياتها "إمي" على جميع المنصات الصوتية وذلك احتفالا بعيد الأم.

ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع تبادل الصور Instagram مقطعًا من أغنيتها.. وكتبت عليها " إمي " متاحة حاليا على جميع المنصات الصوتية.





وكانت نانسي، سجلت الأغنية بمناسبة عيد الأم، إهداء منها لجميع الأمهات، وهي من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.





يذكر أن نانسي عجرم تعمل هذه الفترة على ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن يضم 10 أغنيات استقرت على عدد منها والباقي لم يتم حسمه حتى الآن، كما أنها لم تحدد بعد موعد طرحه كاملا للجمهور، بسبب ظروف فيروس كورونا.





ساموزين





طرح المطرب سامو زين، أغنيته الجديدة "ست الناس" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" احتفالا بعيد الأم.





الأغنية من كلمات عبدالرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة وتوزيع وماستر أكرم عادل.





وتقول كلمات الأغنية: "يا ست الناس أنا واقع.. وفي الحقيقة وفي الواقع.. لو كان الجو ده ساقع.. بشوف عيونك اتدفى.. يا أغلى ما ليا طلباتك.. خلاص انسى اللي فاتك.. من النهاردة بادئ حياتك.. مكانك عندي مالي الكفة.. أيامي مبتحلاش إلا بيكي.. وحياتي خلاص واقفة عليكي".

خالد تاج الدين

طرح الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين أغنيته الجديدة "mother دكر"، والتى صورها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع وليد شراقى، وماستر خالد عز، وأخرج الكليب أيمن نور.

وقدم الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين هذه الأغنية كنوع من التكريم لكل الأمهات بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.





وقال خالد تاج الدين عن الأغنية، إنه قرر تقديم فكرة جديدة ومختلفة يكرم من خلالها كل الأمهات، ويساعد الشباب الراغبين فى ذلك من مشاركته الاحتفال، حيث أوضح أنه كتب عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك بوست، يطالب من يرغب فى الاحتفال بعيد الأم أن يرسل له صورة مع والدته كى ينشرها معه فى الكليب، مشيرا إلى أنه فوجئ بكم الصور التى وصلت له، واختار منها 400 صورة فقط وفقا لمدة الكليب.

وأضاف تاج الدين، أنه استعان فى الكليب بصور لأشهر أمهات السينما المصرية مثل كريمة مختار وإنعام سالوسة والراحلة أحلام الجريتلى.

واختتم مطرب الراب خالد تاج الدين، أنه أراد أن يقدم فكرة جديدة ومختلفة يُكرم من خلالها جميع الأمهات، بل ويقدم فرصة ولو بسيطة للشباب فى تقديم مفاجأة لأمهاتهم وتكريمهن من خلال نشر صورهن فى كليب سيتم عرضه على عدد كبير من الفضائيات وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

خالد جاد

طرح الفنان خالد جاد فيديو كليب جديد بعنوان "ياما" إحتفالًا بعيد الأم، والأغنية من كلماته، وإخراج أحمد علاء أبو طالب؛ حيث شاركه في الكليب الفنانة نورهان شعيب، إضافة إلى فريق ضخم من مصر وألمانيا ودبي يتجاوز الـ 40 شخصًا.





وعن عودته للغناء أوضح أنه قرر التعاقد مع شركة GXR Records كأول فنان بالشرق الأوسط، مؤكدًا أن فن الراب في تقدم مستمر خاصة بمصر، لهذا السبب قرر أن تكون عودته بكليب "ياما" بإنتاج ضخم يليق بالجمهور المصري والعربي، ويترك بصمة لدى الجمهور وسط المنافسة القوية الحالية.

وقال خالد أن كليب "ياما" يروي خلاله تفاصيل تجربة عاشها، قائلًا: "تجربة الغربة وإني بعيد عن أمي عشان أحقق أحلامي وذاتي صعبة جدًا نفسيًا وجسديًا، وهذه الأغنية رسالة قوية لأمي، بحاول أوصلهالها بطريقة جديدة مش حزينة ولا اللي يسمع الأغنية يحس بإكتئاب زي المتعارف عليه في أغاني عيد الأم، حاولت أعمل أغنية فيها فرحة وبهجة ورسالة لكل أم".

وأعرب خالد عن سعادته بطرح أول كليب له في مناسبة مهمة مثل عيد الأم، وتابع: "أكيد متوتر لإني بقالي شهور شغال على المشروع، وده بالنسبالي تحدي، وأتمنى إني أحقق نجاح كبير وضخم بحجم التعب والمجهود المبذول".

وأكد أن تجربة كليب "ياما" كانت ممتعة ومع فريق ضخم وأسماء كبيرة سواء من مصر أوألمانيا أو دبي، خاصة أنه تم تصوير جزء كبير من الأغنية في مصر مع الفنانة نورهان شعيب، والتي قامت بدور والدته في مرحلة الطفولة.

وتابع أن المخرج المصري أحمد علاء، كان حريصا على خروج الكليب بأفضل صورة، وأيضًا الفنانة نورهان شعيب التي أضافت الكثير بوجودها في كليب "ياما"، وأكد أن كل فرد داخل هذا الإنتاج الضخم كان يعمل بكل حرفية ودقة وأضافوا الكثير للعمل.

واستطرد: "الله يكون في عون كل أم ابنها متغرب عنها، لإنه إحساس صعب على الابن والأم، عشان كدة قررنا نخرج من القالب التقليدي ونعمل حاجة مختلفة وفيها فرحة وبهجة".

وأشار إلى أن غناءه للراب لم يكن وليد اللحظة بل إنه كان يُغني الراب منذ أن كان عمره 12 عامًا، حيث أن أول أغنية طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت راب، ثم اتجه بعدها إلى تقديم محتوى عبر السوشيال ميديا.