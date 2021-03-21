تعرف على سبب الاحتفال بعيد الأم في مصر

تحتفل مصر كل عام فى يوم 21 مارس بعيد الأم ، ويتسابق الأبناء على إدخال السرور على والدتهم وإحضار الهدايا والتنزه معها .





كان يتم الاحتفال بعيد الأم في الحضارة الرومانية القديمة تحت مسمى"عيد هيريا"، وفي أوروبا في العصور الوسطى عرف أيضا الاحتفال بعيد الأم.





وفى الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت المؤلفة جوليا وورد هاوي الاحتفال بعيد الأم عام 1872، وتم اعتبار اليوم عطلة رسمية بداية من عام 1912 في الولايات .





وبدأت مصر الاحتفال بعيد الأم بعد اقتراح من الكاتب الصحفي "علي أمين" مؤسس جريدة أخبار اليوم، للاحتفال بهذا اليوم.





واقترح على أمين على أخيه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وبالفعل كتبا مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير بالأخبار يتحدثان عن تخصيص يوما لعيد الأم والاحتفال بها، وقوبلت فكرتهم بالتشجيع وتقرر أن يكون الاحتفال بعيد الأم هو يوم 21 مارس.



