لم تعقهن المناصب.. وزيرات مصر أمهات من الدرجة الأولى

نحتفل اليوم بعيد الأم الذى يوافق 21 مارس من كل عام، ونجد الأبناء يتسابقون لإدخال السعادة على قلوب أمهاتهم من خلال الهدايا أو الكلمات الطيبة أو التنزه معهن.











وفى مصر، أثبتت النساء على مر التاريخ أن المرأة تستطيع أن تثبت كفاءة فى عملها وتصل لأعلى المراتب وأن تكون أما رائعة تهتم بكل ما يخص أبناءها فى نفس الوقت.











ومن أكبر الأمثلة الموجودة، وزيرات مصر اللاتى أثبتن للجميع أن التميز يكون عن طريق الكفاءة فقط وليس عن بالنوع وأن المرأة تستطيع أن تتولى رئاسة أصعب الوزارات وأن تكون فى نفس الوقت عائلة ناجحة.









نبيلة مكرم



نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ثم عملت بالخارجية ثم تولت الوزارة واستطاعت التوفيق بين عملها وأسرتها.











لديها من الأبناء ثلاثة رامى 25 سنة، تخرج فى كاليفورنيا، ودرس الماجستير ويعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأندرو 20 عاما يدرس فى الجامعة الأمريكية، وجون 15 سنة فى المدرسة.









وأكدت الوزيرة فى حوار صحفى سابق لها أنها تهتم بنفسية أبنائها ولا تتبع العقاب بالشدة بل تعطيهم الحب والحنان.











إيناس عبد الدايم



إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بدأت حياتها كعازفة لآلة الفلوت، وكانت رئيسة لدار الأوبرا المصرية لسنوات طوال، حتى تولت منصب وزيرة الثقافة، فكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب فى الحكومة المصرية.











لديها شادى وفيروز، وحفيدتها بتول، وتعتبرهم أغلى ما فى حياتها، ورغم مسئولياتها إلا أنها تحرص على تنظيم وقتها وقضاء الوقت مع أسرتها.









سحر نصر



الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، لديها أحمد وسارة وتقول إنها تكن لهما نفس القدر من الحب، ولكن علاقتها مع حفيدتها لينا ابنة سارة علاقة خاصة.









وفى تصريحات صحفية سابقة، قالت سحر نصر إن أول 10 سنوات بعد زواجها تفرغت لتربية أبنائها وكرست حياتها لهما لإيمانها بأن السنوات الأولى تشكل شخصية الطفل وأخلاقه، وبعد ذلك اتجهت للعمل وتفرغت بعد أن كبر أبناؤها لخدمة الوطن.









هالة زايد

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لديها ولدان الأكبر سيف، يعمل مهندس بترول، واستشارى بإحدى الشركات الأجنبية وحصل على ماجستير إدارة الأعمال، وزوجته من عائلتها، أما الابن الثانى شريف مهندس معمارى، وفنان، ومغامر.











وقالت الوزيرة، فى تصريحات صحفية سابقة، إنها محظوظة كون أولادها ذكورا لأنهم لا يحتاجون وجود الأم إلى جوارهم طوال الوقت، وأنها زرعت بهم الثقة ولم تكن رقيبة عليهم بل صديقة لهم.









هالة السعيد

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعينت معيدة فى الكلية بقسم الاقتصاد، حتى حصلت على منصب أول عميد منتخب للكلية عام 2011، وتولت بعد ذلك الوزارة.









تؤمن أن المرأة أقوى من الرجل وتستطيع ترتيب أوقاتها وتحديد أولوياتها، لديها ابنة كبرى منة، 38 سنة، تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وخالد، 34 سنة، مهندس كيميائى، عمل بإحدى شركات الصناعات الكيماوية لفترةٍ، ثم اتجه بعدها إلى إقامة مشروع خاص بمفرده فى أحد المجالات الجديدة الخاصة بالتكنولوجيا، ونور، 26 سنة، وتعمل بإحدى شركات التسويق، وأكدت أنها ربت أولادها على الصداقة والثقة.











ياسمين فؤاد



الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حصلت على الدكتوراه فى الدراسات اليورومتوسطية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وكذلك ماجستير فى العلوم البيئية من جامعة عين شمس، كما أنها خبيرة فى التعاون الدولى وصلت لمنصب وزيرة البيئة.









لديها ولدان، الأكبر فى ثالثة جامعة، وابن فى أولى إعدادى، وتقول إنهما بطلان يتحملان مشاق عملها كوزيرة وتحاول أن تصطحبهما فى المبادرات لينمو لديهما الانتماء للوطن.









نيفين القباج



نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقلدت العديد من المناصب فى الهيئات الدولية مثل مؤسسة التنمية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، كما قدمت العديد من الاستشارات فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأمم المتحدة وشغلت نائب وزير التضامن الاجتماعى منذ يونيو 2018 ثم تولت الوزارة.











ابنتها مريم عبرت عن سعادتها بتولى والدتها منصب وزيرة التضامن بجملة "انتي يا أمي قدها وقدود.. فخر بيتنا وعيلتنا وبلدنا ومنطقتنا العربية".



