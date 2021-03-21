حملات نظافة ووقف أعمال بناء مخالف بشرق مدينة الأقصر .. صور

نفذ قطاع نظافة حي شرق بمدينة الأقصر، بقيادة حسام العمدة ومحمود فهيم نائب رئيس الحي ومتابعة محمد راشد مسئول قطاع النظافة بالحي، حملة نظافة مكبرة بشوارع حي شرق ووقف أعمال بناء مخالف بشارع أحمد النجم خلف سوق الخضار.





يأتي ذلك بناء على توجيهات أيمن الشريف رئيس المدينة، برفع تراكمات القمامة من الشوارع أولًا بأول، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومواصلة حملات النظافة والتجميل بمختلف الأحياء، حفاظًا على المظهر العام.





وقال رئيس حي شرق الأقصر، إن الحملة استهدفت رفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة من مناطق الحى المختلفة بدءً من شارع قرية المنصوري وصولًا حتى مدخل نجع السمانين ومنطقة السمانين ونجع القباحي، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة تمشيطية أمام الحى ورفع تراكمات منطقة أبو ستة، حيث شارك بالحملة عمال وسائقين ومعدات الحى.





من جانبه وجه رئيس مدينة الأقصر بتكثيف العمل على مدار اليوم للحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالف وتكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



