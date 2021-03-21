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أخبار العالم

بسبب أزمة الحكومة.. هل تفرض فرنسا عقوبات على مسئولي لبنان ؟

الأحد 21/مارس/2021 - 09:51 ص
ماكرون وميشال عون
ماكرون وميشال عون
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شيماء مصطفى
نفى مصدر مطلع لصحيفة "الديار" اللبنانية، استعداد فرنسا اتخاذ عقوبات ضد مسؤولين أو أشخاص لبنانيين كالتي اعتمدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال المصدر، أمس للصحيفة اللبنانية، إن السلطات الفرنسية ليست بصدد اتخاذ عقوبات ضد مسؤولين أو أشخاص لبنانيين، مؤكدًا أنها تعتمد في سياستها على قضائها وما إذا كان تكون لديه أي ملف جرمي مالي أو غير ذلك لأي شخص أكان سياسيا أو موظفا حكوميا أو أي فرد آخر. 

ولفت المصدر إلى أن باريس ليست بصدد فرض عقوبات سياسية أو ذات طابع سياسي".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعارض فرنسا أداء وتعاطي العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين مع ملفات البلاد، كما ترى أن هناك مسؤولية جماعية وان كانت تختلف من مسؤول وآخر عن استمرار الأزمة الحكومية والوضع المتدهور وفشل تشكيل الحكومة.

وأوضح أنه يمكن في حال استمرار هذا الوضع أن تقدم هي أو مع الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ موقف ضاغط ومؤثر بأشكال متنوعة ومنها إعلان بيان شديد اللهجة أو التلويح بخطوات معينة شرط ان لا تطول أو تؤثر على الشعب اللبناني.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، غدا الاثنين، رئيس الجمهورية، ميشال عون، للخروج بنتائج حول تشكيل الحكومة.
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