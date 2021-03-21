ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد 21 مارس 2021، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 10972.71 نقطة.









وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2086.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3058.59 نقطة.









اقرأ أيضا:







