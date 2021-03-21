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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 21/مارس/2021 - 11:10 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد 21 مارس 2021، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 10972.71 نقطة.


وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2086.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3058.59 نقطة.


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كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%، وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة بلغت 1.35% إلى مستوى 11918 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
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