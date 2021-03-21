منة فضالي لوالدتها في عيد الأم : كل سنة وأنتي الحب

احتفلت الفنانة منة فضالي بمناسبة عيد الأم، وشاركت صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وكتبت عليها: " عيد أم سعيد.. كل سنة وانتي الحب يا أمي".
وتفاعل مع منة فضالي عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات، مهنئة والدتها ومتمنية لها السعادة والنجاح.
وتشارك منة فضالي في مسلسل سكن البنات بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.
وتدور أحداث المسلسل حول فيلا "شويكار" والتي يظن البعض أنها مأوى للمغتربات، ولكن ما لا يعلمه أحد أنه عالم خاص تتشابك فيه حكايات كثيرة وأبرزها حكاية "شيماء" الهاربة من جحيم صديق والدها "عبدالحميد" الذى استولى على أموالها ويريد أن يتخذها جارية، وكذلك حكاية "نانسي" التي خرجت من دمنهور متحدية زوج أمها باحثة عن حبيبها الذي خدعها.