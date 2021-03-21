السيسي: تكريم المرأة المصرية درع تمنحه الدولة تقديرا واحتراما لها.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن المرأة المصرية قريبة من قلبه، مضيفًا أن إقامة الاحتفال لها كل عام تعبيرًا عن مدى الامتنان والتعبير والاحترام للمرأة وتقديرًا لجهودها ومشاركتها الدؤوبة فى بناء الوطن.









وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية الأم المثالية 2021، أن الأم نهر التفانى والحب والتى تواجه كل التحديات دون كلل أو ملل، هى المرأة العاملة وربة الأسرة والتى تتمتع بالشخصية المحاربة، نحترم المرأة المصرية ونقدر دورها.







