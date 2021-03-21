مؤسسة فاروق حسني تطلق اسم الراحل شاكر عبد الحميد على جائزة

قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إطلاق اسم الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون المصرية، على جائزة "النقد الفني التشكيلي" التي تقدمها المؤسسة ضمن جوائز دورتها الثانية لعام ٢٠٢١، وذلك تقديرًا لدوره في الارتقاء بالثقافة المصرية عامة والفن التشكيلي خاصة.

وكان الراحل من أهم الباحثين والمتابعين للحركة التشكيلية المصرية وتجلياتها، كما كان من أكثر الأكاديميين اشتباكًا مع الواقع التشكيلي، وكذلك اعتزازا بالدور الذي أسهم به الراحل مع مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون لاكتشاف المواهب المصرية النقدية من خلال مشاركته رئيسًا للجنة تحكيم جائزة النقد الفني التشكيلي التي أطلقتها المؤسسة.

وشارك الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد في تحكيم جائزة النقد وكان رئيسا للجنة التي ضمت كلا من الدكتورة أمل نصر، أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور ياسر منجى، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، والدكتور هانى أبو الحسن، أستاذ دكتور كلية الاداب جامعة الإسكندرية، والناقدة فاطمة على.

يذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أطلقت في العام الماضي دورتها الأولى، وقد اقتصرت على فن التصوير فحسب، ثم قررت المؤسسة زيادة أفرع جوائزها إلى خمسة أفرع هي النحت والتصوير والتصوير الضوئي والعمارة والنقد الفني التشكيلي لدعم شباب المبدعين والحركة الفنية في مصر.





ومن المقرر أن تعلن المؤسسة عن أسماء الفائزين في الأفرع الخمسة في حفل كبير بمقر مركز الجزيرة للفنون بالزمالك يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس المقبل في تمام السادسة مساءً.