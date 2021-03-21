جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.





فى المحاولة الأولى اشتبه محمود محمد إمام مأمور اللجنة المعين فى محاولة راكب مصري مصري قادم من برجاموا على رحلة طائرة الخطوط العربية فى إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام .





وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة والذى أكد الاشتباه ووجود عدد من شرائط الدواء داخل الحقائب.





وتم تكليف لجنة من محمود محمد فتحى مأمور الجمرك تحت إشراف مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة المشرف علي صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، حيث تبين وجود 41 شريط بها 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة أخفاها الراكب داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التي يرتديها .





وفى المحاولة الثانية وعلى نفس الرحلة وبناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى محاولة راكب ايطالى من أصل مصرى إخفاء أشياء ممنوعة.





وتم تكليف لجنة من عبدالقوى عزوز مأمورا الجمرك تحت إشراف علاء محمد شحاتة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 200 قرص مدرج في جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.



