تموين الوادي الجديد: ضبط أغذية فاسدة قبل دخولها أسواق المحافظة

تمكنت مديرية الطب البيطري، بمحافظة الوادي الجديد ، من ضبط 380 كجم أغذية فاسدة، بكمين قرية المنيرة، شمال مدينة الخارجة، قبل دخولها المحافظة.





وأكد الدكتور ناجي عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأحد 21 مارس 2021، ضبط 380 كيلو جرام، أحشاء داخلية، وأجزاء من رئتين وكوارع بقري، بكمين قرية المنيرة، شمال مدينة الخارجة، قادمة من أسيوط، ومتغيرة في اللون والصفات، وبها رائحة كريهة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، ومجهولة المصدر، ومذبوحة خارج المجازر.

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وأضاف "عوض"، أنه جرى عمل محضر بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بمعرفة أطباء التفتيش بالمديرية، الدكاترة عمرو محمود عطية، وعمرو إبراهيم، أثناء توليهم بالكشف على المضبوطات.

من جانب اخر قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، دعم مركزي شباب المعصرة بمبلغ ٣٠ ألف جنيه ومركز شباب القصر بالداخلة بمبلغ ٢٠ ألف جنيه، وذلك في إطار دعم المحافظة لمراكز الشباب المتأهلة للتصفيات المتقدمة بدوري مراكز الشباب واتحاد الكرة.





وأكد المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، تقديم الدعم الكامل لكافة الأندية الرياضية ومراكز الشباب لتمثيل المحافظة بالبطولات الإقليمية والقومية، وتشجيع الموهوبين رياضيا.

من ناحية اخري أعلنت مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، عن مشاركة ٣٠ طفلا وطفلة من أبناء المحافظة، في الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر في الفترة من ٢٠ إلى ٣١ مارس، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال محسن حسب مدير عام ثقافة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إن الفعاليات تبدأ باستقبال الأطفال بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي وتوزيعهم على الورش الفنية وفقا لميولهم الإبداعية وخبراتهم الفنية التي اكتسبوها خلال مشاركتهم ضمن أسابيع "الدمج الثقافي" لأطفال المحافظات الحدودية والتي نفذت على مدى ثلاث سنوات بدءًا من أكتوبر ٢٠١٨.

أوضح محسن، أنه في المساء يقام حفل الافتتاح على مسرح مركز الجيزة الثقافي ويتضمن معرضا لتدشين نتاج ورش الأسابيع الثقافية التي تم تنفيذها سابقًا. وعرض فقرات فنية لمواهب الأطفال، يعقبه عرض أوبريت مسرحي بعنوان "أهل مصر" تأليف وإخراج عمرو حمزة، ألحان رأفت موريس، ديكور مصطفى إسماعيل.

ولفت محسن، إلى أن الملتقى يعد التجربة الأولى لاجتماع أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية على أرض القاهرة، لتحقيق تبادل ثقافي بينهم بمختلف عاداتهم وتقاليدهم، حيث يشارك بالملتقى ١٨٠ طفلًا وطفلة من الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، مع أطفال القاهرة.

كما تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش فنية من منظور مختلف عما تم تنفيذه خلال مشروع أهل مصر “الدمج الثقافي"، حيث تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش مسرح بشرى وتجربة مسرح أسود تضم كل الأطفال من المحافظات، بالإضافة لورش فنية وثقافية في مجالات الجلد، الإكسسوارات، كلينكان، اصنع كتابك، منسوجات تراثية، أركيت، رسم على الأكريليك، وحدات إضاءة بالخرز، لوحات وبراويز من الحبال، وورشة ثقافية لعمل مطوية بعنوان "سيدات أثرن في تاريخ مصر".

كما يتضمن الملتقى عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكى توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل ومساعدته على تقبل الآخر باختلاف أجناسه ومعتقداته، وتشمل الزيارات بانوراما أكتوبر، قصر عابدين، متحف جابر أندرسون، الحديقة الدولية، حديقة الحيوان وحضور العرض المسرحي للأطفال (أرنوب وتعلوب).



