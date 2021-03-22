اليوم.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في أسوان

عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة نتيجة القيام ببعض أعمال الصيانة .

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة نتيجة القيام ببعض أعمال الصيانة .





عن أنه سيبدأ ذلك من الساعة السادسة من صباح الأثنين 22 مارس الجارى وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الثلاثاء الموافق 23 مارس الجارى . وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن أنه سيبدأ ذلك من الساعة السادسة من صباح الأثنين 22 مارس الجارى وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الثلاثاء الموافق 23 مارس الجارى .





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وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيانها أنه نظرًا بإستكمال أعمال الصيانة بخط المياه الناقل من محطة مياه فطيرة لرافع مياه وادى العرب قطر 700 مللى وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية .





مركز كوم أمبو (أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج )، ومركز نصر النوبة ( مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قري المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت).





وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.





وكان قد ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجاري ، مكلفاً مسئولي المحليات والعاملين بملف التصالح بتحفيز المواطنين لإستثمار هذه الفرصة الذهبية وخاصة أنه لن يتم مد العمل بالقانون مرة أخرى حيث يعتبر الشهر الحالي هو الموعد النهائي للتصالح .





وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 20 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 72 مليون جنيه.