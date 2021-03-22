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اقتصاد

مساهمو "أبوظبي الوطنية للتأمين" يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 199.5 مليون درهم

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد اليوم عن بعد "افتراضيا" على توزيع أرباح نقدية بقيمة 35% ما يعادل 0.35 فلس للسهم الواحد وبإجمالي توزيعات تبلغ 199.5 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات.

وتمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والموافقة عليها، كما وافق المساهمون على قوائم البيانات الخاصة بالأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.


وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إن موافقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% بمثابة دليل على القوة المالية للشركة وقدرتها على مواصلة تحقيق النمو المستدام والأرباح في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وذكر أن صافي الأرباح الذي حققته الشركة خلال العام 2020، والذي بلغ 371 مليون درهم دليل آخر على قدرة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على التكيف السريع ومواكبة التطورات والتغيرات التي تشهدها السوق" فقد مكنتنا استراتيجيتنا الرقمية الفعّالة من الاستمرار في مواصلة العمل وتوفير الخدمات وفق أعلى المستويات".

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين" ..تمكنا في ظل هذه الأوضاع المتغيرة من إدارة المخاطر الرئيسية باقتدار وحافظنا على قوة الميزانية العمومية، الأمر الذي مكننا من مواصلة تقديم الدعم لعملائنا ومختلف الجهات المعنية".
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