جنايات المنصورة تقضي ببراءة المتهمين في قضية التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدى قاسم وعضوية كل من المستشارين وائل قنديل ومحيى الدين محمد الكيلانى اليوم الأحد ببراءة 7 شباب المتهمين في واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات التحرش وهتك العرض والتعرض لأنثى بتلميحات جنسية بالقول والفعل .







وكان هانى عبادة محامى المتهمين دفع خلال مرافعته بانتفاء جريمة هتك العرض بركنيها المادى والمعنوى وبطلان محضر جمع الاستدلالات وبطلان محضر التحريات وبطلان اقوال المجنى عليها وتعدد رواياتها التى تناقض الفيديوهات التى تم فضها بواسطه النيابة العامه لمكان الواقعة والتى ثبتت من خلالها بأن لم يمسسها أي من المتهمين او التحرش بها سواء ماديا او لفظيا كما دفع بعدم معقولية الواقعة وتصور حدوثها وبطلان إسناد النيابة العامة .









وسبق أن حصل المتهمون على البراءه الاسبوع الماضى فى الجنح الاخرى التى تم نسخها ضد المتهمين سابقا ومرتبطة بتلك الواقعة.

وترجع الواقعة ليوم 10 ديسمبر الماضي عندما ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ميت غمر من ياسمين محمود العزب وشهرتها بسنت 23 عاما طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعى من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر.







ولأهمية الواقعة شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وتم تفريغ الكاميرات بالشارع وتم تحديد هوية 8 شباب في الواقعة تقدم أحدهم للشهادة بما حدث، وألقت الشرطة القبض على السبعة الآخرين وهم محمد. ص. ال و أحمد. س. أ و محمد. ق.ف و عبدالله. أ. م و محمد. ه. م و مصطفى. ه. م و على. م. ال .







وأكد الشاب شاهد العيان: انهم فوجئوا بفتاة تسير بملابس شبه عارية بشارع بورسعيد وفور مشاهدتها سار خلفها عدد كبير من الشباب يتعدى 150 شابا لمعاكستها ثم تطور الأمر إلى لمس اجزاء من جسدها، فبدأت تحدث مشادات بينها وبين الشباب ثم صرخت وتجمع بعض الشباب لإخراجها من المكان.







ونفى الشباب أمام النيابة العامة تحرشهم بالفتاة مؤكدين انهم تجمعوا للفرجة فقط، وقالوا : " احنا كنا بتفرج بس لما لقينا فتاة تسير بملابس شبه عارية وهناك شباب يسير خلفها ويعاكسها لفظيا فوقفنا نتفرج ولم نتحرش بها أو نلمسها " وقررت النيابة وقتها حبس الشباب السبعة على ذمة التحقيقات حتى تمت إحالتهم لمحكمة الجنايات.









وجاء بقرار الإحالة تقيد الواقعة جناية وجنحة لأنه في يوم 10 ديسمبر 2020 بدائرة قسم ميت غمر، حال كون المتهمين من الثالث للسابع بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم ولم يبلغوا الثامنة عشرة قاموا بهتك عرض المجنى عليها ياسمين. م.أ بالقوة والتهديد بأن قاموا بتتبع خطاها بالسيارة قيادة الأول والدراجة النارية قيادة السادس بأن رشقوها بنظراتهم وعباراتهم اللاذعة موصدين خط سيرها لترضخ لهم وينالوا من شرفها بأن قصدوا براحة ايديهم مواطن عفتها ممسكين اياها غير مرة واضعين اجسادهم بجسدها مطوقين إياه بأيديهم قاصدين بلوغ مقصدهم حيث رغبوا وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقاموا بالتعرض للمجنى عليها وذلك بالطريق العام بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها واتيانهم أمورا وتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على متعة ذات طبيعة جنسية وهى ملامسة مواطن عفتها حيث رغبوا وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.







وانتهت تحقيقات النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بالمنصورة.