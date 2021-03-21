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مرأة

كيف تحمي نفسك من إصابات الرأس المميتة

الأحد 21/مارس/2021 - 08:36 م
صدى البلد
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ريهام قدري

إصابات الرأس تهدد الحياة وهي من الأسباب الشائعة للوفيات والعجز لدى الناس. يمكن أن تحدث الإصابات بسبب السقوط أو وقوع حادث عندما تصطدم بأي جسم على الرأس أو أثناء ممارسة الرياضة.

يمكن أن تتراوح الإصابات من خفيفة إلى شديدة. لذلك يمكن أن تكون الاصابات خفيفة مثل نتوء أو كدمة أو حتى جرح في الرأس. ولكن يمكن أن يتعرض المرء لإصابة دماغية رضية في حادث يمكن أن يؤدي إلى كسور في عظام الجمجمة ونزيف داخلي وحتى تلف في الدماغ. قال الدكتور براشانت بوراد ، وحدة العناية الحرجة للرأس ، المستشفيات العالمية ، مومباي ، إن كسور الجمجمة المكتئبة ، والورم الدموي فوق الجافية ، والورم الدموي تحت الجافية هي أنواع أخرى من إصابات الرأس الخطيرة التي تتطلب انتباهك في الوقت المناسب.



نصائح لمنع اصابات الرأس

* ارتد خوذة أثناء السفر بالدراجة النارية.
* تأكد من أن أطفالك لا يلعبون في الملاعب حيث يكون السطح صلبًا ويمكن أن يسبب إصابات في الرأس.
* يجب تجنب ممارسة الرياضة إذا كنت متعبًا.
* تجنب ركوب الدرجاتأو التزلج على الأسطح غير المستوية.
* استبدال معدات الحماية التالفة.
* إذا كنت في حمام سباحة أو متنزه أو شاطئ ، فسيتعين عليك اتباع الإرشادات. قد ينتهي بك الأمر إلى إيذاء نفسك إذا فشلت في القيام بذلك.
* ارتد حزام الأمان أثناء القيادة. لا تقود السيارة تحت تأثير الكحول لأنها قد تؤدي إلى وقوع حوادث.
* تركيب قضبان في المنزل لتقليل الخوف من السقوط. حافظ على الدرج نظيفًا لتجنب السقوط.
* تركيب شوايات على النوافذ لمنع السقوط.


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