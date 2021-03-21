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السيسي تحدث كأب.. الديهي يعلق على تصريحات الرئيس حول المغالاة والمبالغة في تجهيز العرائس.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 08:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إبراهيم القادري
علق الإعلامي نشأت الديهي عن حديث الرئيس السيسي اليوم بشأن المغالاة والمبالغة في تجهيز العرائس قائلا " الرئيس السيسي تحدث كأب".

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناه " تن " : أن الرئيس السيسي تحول في حديثة اليوم من رئيس يوجه ويصدر تعليمات للحكومة والأجهزة المعنية ألي أب ومواطن وتحدث في أمور ليس لها علاج قانون أو تشريعي أو مؤسسي وإنما علاجها علاج مجتمعي وأخلاقي وتربوي .

وأوضح نشأت الديهي، أن الرئيس طالب بعدم المبالغة في تجهيز العرائس حتي لا يكون هناك عبء علي الأسرة ويكون هناك غارمات وهذا يعني عدم المغالاة في تجهيز الفتيات .
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