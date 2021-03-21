السيسي تحدث كأب.. الديهي يعلق على تصريحات الرئيس حول المغالاة والمبالغة في تجهيز العرائس.. فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي عن حديث الرئيس السيسي اليوم بشأن المغالاة والمبالغة في تجهيز العرائس قائلا " الرئيس السيسي تحدث كأب".





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناه " تن " : أن الرئيس السيسي تحول في حديثة اليوم من رئيس يوجه ويصدر تعليمات للحكومة والأجهزة المعنية ألي أب ومواطن وتحدث في أمور ليس لها علاج قانون أو تشريعي أو مؤسسي وإنما علاجها علاج مجتمعي وأخلاقي وتربوي .



