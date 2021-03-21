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حوادث

الإعدام بحق عامل رخام لاتهامه بقتل فرد شرطة

الأحد 21/مارس/2021 - 08:35 م
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجى، وأمانة سر خالد عبد المنعم عامل رخام بتهمة قتل فرد شرطة بمنطقة مصر القديمة، بالإعدام شنقًا.

واوضح أمر الإحالة قيام المتهم، عامل رخام، بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أيا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية، حتى أبصر المجنى عليه فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت فى عنقه قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم فى سرقة السلاح النارى والذخائر الخاصين بعهدة المجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.
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