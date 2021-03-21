الصحة السعودية توضح أعراض لقاح كورونا المتوقّعة وطرق التعامل معها

كشفت وزارة الصحة، الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورنا المستجد.
وشاركت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الإلكتروني على "تويتر"، مقطع فيديو مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًا، قد يكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعور بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل".
وأوضحت وزارة الصحة، أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا تتمثل في: ألم انتفاخ تظهر على الذراع يمكن معالجتها بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة شعور بالإرهاق وصداع.