ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية توضح أعراض لقاح كورونا المتوقّعة وطرق التعامل معها

الأحد 21/مارس/2021 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
كشفت وزارة الصحة، الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورنا المستجد.

وشاركت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الإلكتروني على "تويتر"، مقطع فيديو مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًا، قد يكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعور بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل".

وأوضحت وزارة الصحة، أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا تتمثل في: ألم انتفاخ تظهر على الذراع يمكن معالجتها بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة شعور بالإرهاق وصداع.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات في دولة الكويت موديل 2021| صور

بعد تصدرها تريند .. فساتين ليلى أحمد زاهر تكشف عن جمالهما

بمكياج جريء .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بلوك جديد