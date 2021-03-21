الأنثى هي الأصل.. ياسمين صبري تنعى نوال السعداوي

نعت الفنانة ياسمين صبري، الكاتبة نوال السعداوي، التي رحلت عن دنيانا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عُمر ناهز 90 عامًا.









ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من كتاب "الأنثى هي الأصل" الذي صدر عن "السعدواي" قبل حوالي عام من وفاتها، وكتبت معلقة: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون".





رحلت عن عالمنا اليوم الدكتورة نوال السعداوي، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية، انتقلت على إثرها للمستشفى وحجزت بها لمدة 5 أشهر، طالبت خلالها ابنتها الدكتورة منى حلمي بضرورة علاج والدتها على نفقة الدولة بسبب حالتها غير المستقرة.





عاشت الدكتورة نوال السعداوي حياة غير مستقرة، مليئة بالصراعات بسبب آراءها الفكرية التي جعلتها تدخل في مواجهة مع الجماعات الإسلامية، فقد اشتهرت بعدم اتخاذها موقف الحياد أو الوسيط أو حتى المدافع وإنما كانت المهاجم دائما بـ تصريحاتها، وفي التقرير التالي نعرض لكم أبرز خلافات وصراعات الدكتورة نوال السعداوي.



