كلام نهائى .. شيرين تغني تتر لحم غزال لغادة عبد الرزاق .. خاص

رغم قيام المطربه شيرين عبد الوهاب بنفي تعاقدها علي أي عمل فني في رمضان المقبل الأ أن صدى البلد يؤكد أن التعاقد تم بالفعل بين شيرين والجهه المنتجه لغناء تتر " لحم غزال"للنجمه غاده عبد الرازق والتي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل .





وكان صدى البلد قد كشف في وقت سابق أن شيرين عبد الوهاب هي من ستغني تتر مسلسل لحم غزال التي ستخوض به غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل.

ولكن شيرين نفت ذلك عبر حسابها على موقع التغريدات «تويتر" .





وتعتبر هذه المرّة الثانية التي تغني فيها شيرين عبد الوهاب في مسلسل تقوم ببطولته غادة عبد الرازق، إذ غنّت شيرين عام ٢٠١٣ بموسم دراما ، أغنية “مشاعر” لمسلسل “حكاية حياة” من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت وقتها نجاحا كبيرا

مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والعمل بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل، بسنت شوقي، ومن تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.