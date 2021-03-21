ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر يعلن جداول امتحانات أبنائنا في الخارج

الأحد 21/مارس/2021 - 11:13 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات "أبنائنا في الخارج" للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021 لجميع مراحل وصفوف التعليم الأزهري عدا الصف الثالث الثانوي. 
للإطلاع على الجداول من هنا 

قرر قطاع المعاهد دخول الطلاب إلى لجنة الامتحان برقم الجلوس والرقم القومي معًا، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في العاشر من أبريل المقبل، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته. 


الأزهر يعلن جداول امتحانات المعاهد لشهر مارس


الإعلان عن جداول الامتحانات 
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات المعاهد بالمراحل المختلفة لشهر مارس في الفصل الدراسي الثاني. 

ونبه المعاهد الأزهرية، على جميع الإدارات التعليمية، بمراحلها المختلفة، باختيار أكفأ المعلمين في كل تخصص بتحضير وتجهيز أسئلة شهر مارس 2021، من ذات المنهج الجديد على غرار ورقة امتحان الفصل الدراسي الأول حسب كل صف دراسي وتحت مسئولية واضع الاختبار وشيخ المعهد ورئيس الكنترول مع الاحتفاظ بالنموذج الأصلى بالكنترول وكذا ورقة إجابة الطالب بعد التصحيح ورصد الدرجات حسب البرنامج الجديد المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات.

كما نبه على المعاهد التي بها طلاب العلوم الإسلامية بالصف الثاني الثانوي بوضع أسئلة شهر مارس بالنسبة للمواد الخاصة بطلاب العلوم الإسلامية وباقي المواد كزملائهم في الصف وذلك داخل كل معهد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الأعوام السابقة للشهادة الثانوية الأزهرية

6 شهادات.. الأزهر يعلن عن الامتحانات التي ستعقد مرة واحدة في اللجان

الأزهر: ست شهادات يمتحنون مرة واحدة وإعلان الجداول التفصيلية للامتحانات خلال الأسبوع الجاري

التفاصيل الكاملة لامتحانات المعاهد الأزهرية.. 14 طالبًا في كل لجنة وإعلان الجداول للطلاب.. والإمام الأكبر وجه بوضع أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.. فيديو

اليوم.. انطلاق الامتحانات بالمعاهد الأزهرية في سيناء

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان القرآن والفقه والمنطق

ترشيحاتنا

وفاة فنانة شابة بعد تعرضها لسكتة قلبية

البيئة تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد وحتى 24 مارس

كلام نهائى .. شيرين تغني تتر لحم غزال لغادة عبد الرزاق .. خاص

أحمد موسى: مونوريل السادس من أكتوبر أصبح واقعا

السعودية.. القبض على مسئولين وعسكريين في قضايا فساد

صفاء أبو السعود لـ صدى البلد: لست مطربة وهذة قصة غنائي "سعد نبيهة"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وصفة لتبييض البشرة والتخلص من النمش

بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة

بعد التغييرات الأخيرة .. مواصفات و أسعار جيتور X70 موديل 2021| صور