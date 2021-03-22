داخل منزل ماجدة الصباحى في عيد الأم.. غادة نافع: أزور المقابر يوميًا من أجلها.. تربيتى عسكرية.. ووالدي كان معشوق النساء

غادة نافع:

هذه أسباب ابتعادي عن التمثيل





ماجدة الصباحى تعرضت لعملية نصب فى اواخر حياتها

أحمد: العصبية عيبها الوحيد

ولهذا السبب لم أدخل المجال الفني









هى خليط بين الرقى والجمال، فوالدتها هى الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، ووالدها الفنان إيهاب نافع ، انها غادة نافع، التي غابت عن التمثيل لسنوات إلى أن قررت ان تعود بتجربة جديدة من خلال تقديم البرامج، حاورها "صدى البلد" برفقة ابنها الوحيد أحمد ، ليكشفا عن العديد من التفاصيل الإنسانية خاصة مع الأحتفال بعيد الأم.





فى البداية كشفت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة أنها تقوم بزيارة قبر والدتها يوميا بعد انتهائها من تصوير برنامجها الجديد الذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية الجديدة، مؤكدة أنها تقوم خلال تلك الزيارة بالحديث معها عن كل ما يحدث لها بعد رحيلها.





وتابعت غادة نافع أنها تفتقد والدتها بشدة، ولم تستطع حتى الآن أن تستوعب مسألة رحيلها، مؤكدة أنها تعتبر والدتها فى رحلة خارج البلاد وستعود فى أحد الأيام.

واستكملت "نافع" حديثها قائلة: بالتاكيد اسم والدتى ماجدة أفادنى فى تقديمى سينمائيًا وتليفزيونيًا فى البداية حتى، ولكنه أضرنى فيما بعد لأن المنتجين والمخرجين كانوا يخشون من عرض أعمال فنية جديدة على، اعتقادًا منهم أن والدتى سوف تتدخل فى السيناريو أو سترفضه.

وعن تفاصيل تعرض والدتها الى خدعة من قبل الأشخاص قبل وفاتها قالت نافع : قام أحد الأشخاص بأخذ توقيعها على احدى الاوراق ، الا أنه قام باستخدام حبر سرى بعد ذلك لتغيير ما وقعت عليه .





وأضافت " نافع " ، أنهم أقنعوا والدتها بالتوقيع دون وجودها معها ، لتفاجأ بعد ذلك بأن والدتها متهمة بالنصب .





واستكملت : انها كانت قد حررت توكيل عام رسمى لوالدتها لتدير كل أملاكها، التي هى بالاصل أملاك ماجدة الصباحي، إلا ان الأخيرة كانت تقوم بكتابة ممتلكاتها لابنتها الوحيدة.





وأضافت " نافع " انها رفضت ان تذهب والدتها للنيابة ، وقامت بابعادها عن هذا الأمر تمامًا ، فلم تسمح ان تتعرض فنانة بحجم ماجدة فى هذا العمر الى تلك التجربة ، وقد حصلت على حقها من خلال القضاء المصرى ، مؤكدة ان والدتها تركت لها عدد من المشاكل من هذا النوع بسبب طيبتها .





وعن غياب عدد من الفنانين عن جنازة والدتها أكدت " نافع " ان الحياه مصالح ، لذا فمن حضر الى الجنازة فهو شخص ليس لديه غرض او مصلحة ، خاصة وان ماجدة رمز مصرى كبير .





إما عن والدها إيهاب نافع فقد أكدت، أنه كان محبوبًا من كل الناس، وكان له طابع أوروبى يمتاز بالشياكة من ناحية الشكل والمضمون، فقد كان يرفض أن يسب أى شخص أو يتحدث عنه فى غيابه.

وأضافت " غادة نافع " أن صديقاتها كن يتغزلن فى والدها ، موكدة أنه كان كتومًا فيما يخص عمله أو علاقاته بكبار مسؤولي الدولة، مؤكدة أنه سرد لها بعض الأمور عن رأفت الهجان، إلا أنها لم تكن تأخذ هذا الحديث على محمل الجد، حتى شاهدت العمل كاملًا فى التلفاز.





وتابعت أن والدها تزوج من أرملة رأفت الهجان، بعد قصة حب جمعتها أثناء زيارتها لمصر، وقد جمعتها جلسات باعتبارها زوجة أبيها، حتى أنها زارتها فى منزل والدتها الفنان الراحل ماجدة، حيث أن ماجدة كانت تجمعها علاقات طيبة بكل زوجات أبيها.









وعن سر ابتعادها عن التمثيل لمدة 7 سنواتمنذ ان قدمت مسلسل "مسألة كرامة" مع الفنان حسن يوسف: أوضحت : أن العمل لم يحالفه الحظ في توقيت العرض؛ مما أثر على نسب مشاهدته، مؤكدة أن دورها فى العمل كان جيدا، حيث جسدت دور فتاة من منطقة شعبية.





وتضيف قائلة ، ان المنتجون اعتقدوا خطأ ان مسألة الفن ليس فى حساباتها بسبب غيابها .





وتابعت حديثها : خلال فترة الابتعاد كنت مشغولة برعاية والدتي الفنانة ماجدة ، كما انها تعرضت لعملية نصب وكان من الضرورى التفرغ لحل تلك الأزمة .





وعن برنامجها الجديد أكدت الفنانة غادة نافع ان صديقاتها رانيا محمود ياسين هى من قامت بتشجيعها على دخول عالم تقديم البرامج ، من خلال برنامجها الجديد " مطبخ الهنا " ، الذى يتم عرضه حاليًا على احدى القنوات الفضائية الجديدة .





وإضافت " نافع : ان رانيا محمود ياسين حثتها على خوض التجربة ، مؤكدة ان فكرة البرنامج جذبتها لانها تجيد الطبخ .





وأستكملت ان تجربة المذيعة فيها رهبة كبيرة ، لذا فقد شعرت بالخوف لانها ستواجه الجمهور.

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وكشفت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة أنها تقوم بزيارة قبر والدتها يوميا بعد انتهائها من تصوير برنامجها الجديد الذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية الجديدة، مؤكدة أنها تقوم خلال تلك الزيارة بالحديث معها عن كل ما يحدث لها بعد رحيلها.





كما كشفت الفنانة غادة نافع عن تفاصيل علاقتها بابنها أحمد مؤكدة انها كانت تتعامل معه منذ اللحظة الاولى على انه رجل مسؤول ، بالإضافة الى إعتمادها على الكتب فى التربية الحديثة للاطفال ، ولكن بالطابع المصرى والشرقى .





وتابعت : البعض كان يسخر فى البداية حين كانت تتحدث مع ابنها فى مرحلة الطفولة باللغة الإنجليزية ، الا انه استفاد من هذا الأمر بعد ذلك خلال مراحل تعليمه .





وأستكملت ان تربيتها كانت على الطريقة الالمانية ، حيث ان المربية التى كانت تتولى هذه المساءلة كانت صارمة لاقصى درجة بالإضافة الى تربية والدتها التى أتسمت بالجدية ، فقد كان هناك مواعيد محددة للعودة الى المنزل .





وأضافت انها تربت على الالتزام واصفة إياها بالتربية العسكرية ، حيث انه كان هناك مواعيد للنوم ، بالإضافة الى تنظيم المنزل بشكل محدد .

إما أحمد إبنها قد كشف أنه لا يشاهد أعمال والدته بسبب أحد الأعمال التى شاركت فى بطولتها منذ عدة سنوات، حيث شهدت الأحداث مقتل الشخصية التى تلعبها مما أصابه بالعقدة، وجعله لا يكرر مشاهدتها على الشاشة سوى فى مسلسل "الملك فاروق" الذى يعتبره الأفضل فى مشوارها الفني.









وتابع "أحمد"، فى تصريحات مصورة لـ"صدى البلد"، أنه طلب من جدته الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى فى مرحلة الطفولة بأن يشاركها فى عمل، وقد حققت له طلبه، بينما نصحته والدته بالابتعاد عن المجال لأنها رأت أنه لا يناسبه بسبب عصبيته الشديدة فى حال عدم إتمام العمل على أكمل وجه.





واستكمل حديثه "أرى أن والدتي تتمتع بالعديد من المزايا، إلا أن عيبها الوحيد يتمثل فى العصيبة، ودائمًا ما تنفعل فى بداية الأمر، إلا أنها بعد ذلك تهدأ بشكل كبير".





وأضاف أنه لا يحبذ الظهور مع والدته إعلاميًا لأنه اعتاد على أن تتمتع حياته بالخصوصية، فعلى الرغم من نشأته فى منزل يوجد به العديد من الفنانين وهم والدته وجدته فإنه لا يفضل الشهرة.