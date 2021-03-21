توتنهام يفوز على أستون فيلا 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز توتنهام على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.





هدف المباراة الأول جاء عن طريق فينسيوس في الدقيقة 29 بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكاس مورا.





وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني من ضربةجزاء في الدقيقة 68، ليؤمن انتصار فريقه في المباراة.





وشارك تريزيجيه في المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79.





وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد توتنهام لـ 48 نقطة في المركز السادس،وتوقف رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:





في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز





خط الدفاع: ماتي كاش - كونسا - مينجز - تارجيت





خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - سانسون





خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - برتراند تراوري - أولي واتكينز.