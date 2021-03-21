ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توتنهام يفوز على أستون فيلا 2-0 في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/مارس/2021 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز توتنهام على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق فينسيوس في الدقيقة 29 بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكاس مورا.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني من ضربةجزاء في الدقيقة 68، ليؤمن انتصار فريقه في المباراة.

وشارك تريزيجيه في المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد توتنهام لـ 48 نقطة في المركز السادس،وتوقف رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر.
 
وجاء تشكيل أستون فيلا  كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش - كونسا - مينجز - تارجيت

خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - سانسون

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - برتراند تراوري - أولي واتكينز.
Advertisements
Advertisements

الزمالك رابعا.. الترجي نادي العقد في أفريقيا والأهلي ثانيا

الأناكوندا تتوقف عن اللدغ.. 4 أسباب وراء غياب مصطفى محمد عن التسجيل مع جالاتا سراي

محمد صلاح يعلن عودته إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب

الخطيب والجارحي في زيارة إلى نادي سموحة .. الأربعاء

خاص| تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري مع حارس الزمالك وموقف المسئولين

أخبار الرياضة.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح.. وقائمة ضحايا رامز جلال من الأهلي والزمالك وبيراميدز

مأزق الاتحاد السكندري بعد استدعاء 9 لاعبين من صفوف سيد البلد لمنتخبات بلادهم

تفاصيل برنامج تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. صدام قوي بين تشيلسي ومانشستر سيتي

بسبب فيروس كورونا.. لاعبون يغيبون عن منتخباتهم في فترة التوقف الدولي

برشلونة يتقدم على ريال سوسيداد بهدفين في الليجا

بعد تقديمه رسميا.. إيهاب جلال يقود تدريب الإسماعيلي غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وصفة لتبييض البشرة والتخلص من النمش

بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة

بعد التغييرات الأخيرة .. مواصفات و أسعار جيتور X70 موديل 2021| صور