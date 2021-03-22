أم لابن مصاب بالتوحد تبكي على الهواء: الناس بتبعد أولادها عنه وهو مالوش ذنب

روت سماح منولي، أم لطفل مريض توحد، تفاصيل مرض ابنها، قائلا: الفكرة تتمثل في نظرة المجتمع لمريض التوحد، معقبة: "الناس بحس إنه مش متربي وبتبعد أولادها عنه.. هو مريض بس هو مالوش ذنب".



وأكملت:"خلوا عندكوا رحمة ولادنا بيعرفوا يعملوا حاجات كتير"..معقبة: البعض الآن يستخدم لفظ التوحد كـ تريقة ولهذا أطلب من الجميع مراعاة هذا الأمر".



وتابعت "منولي" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، ابني هدية من ربنا ليا، معقبة: أدعو الجميع لتقبل مريض وطفل التوحد.



