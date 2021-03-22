مذيعا "سي بي سي": سعداء بمداخلة الرئيس السيسي ونصره لسائقة التروسيكل





كما قال الإعلامي عمرو خليل، إنه سعيد بمداخلة الرئيس وقام بعرض المكالمة ثلاث مرات.





وقد دخلت ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، فى حالة بكاء على الهواء وذلك بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالتها .





وقالت ناهد فى أول تعليق لها " النهارده أسعد يوم فى حياتى أنا ربنا بيحبني .. وتعبى ربنا عوضه النهارده بالخير".





و استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها بعد عرض حالتها على الهواء، حيث أنها لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لها ولأسرتها.





وقال "الرئيس السيسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أنا أبلغ الست ناهد تحياتي واحترامي، وألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج".





وأضاف: "ربنا يديها الصحة، وهندبر لها كل اللي هي عايزاه لأنها تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا".





وأوضح: "الست ناهد بـ100 راجل، وبقول لكل مسئول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم ومن أهل مصر".





قالت الإعلامية ريهام إبراهيم، إنها سعيدة بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، واستجابته لـ السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، التى تعمل من الفجر على تروسيكل من أجل الإنفاق على 5 بنات صغار.