تضحي بنفسها لأجل أسرتها.. فردوس عبد الحميد: المرأة المصرية هي الأعظم في العالم

قالت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، إن المرأة المصرية هى أعظم أمرة بالعالم، موضحًا أن المرأة تضحى بروحها من أجل أسرتها.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن ظاهرة الأخت الأم موجودة بمصر فقط وليس فى أى دولة بالعالم.





ولفتت إلى أن هناك فتاة تضحى بنفسها من أجل أشقائها و من أجل أسرتها، فالمرأة تتحمل مسئولية كبيرة.





وأشارت إلى أنها قامت بدور مهم فى مسلسل ليلة القبض على فاطمة، وقد ضحت بحياتها من أجل أشقائها.





وأوضحت أن البنت المصرية تكون منجذبة لـ الأب، وفى بعض الأحيان تتعامل معه على أنه نجلها وليس والدها.



