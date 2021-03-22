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رياضة

عدم الانضمام لستوك سيتي.. عصام سراج يكشف نصيحته لـ رمضان صبحي

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد عصام سراع مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أنه نصح رمضان صبحي نجم بيراميدز بعد الانضمام لستوك سيتي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "نصحت رمضان صبحي بالانتقال إلى أودينيزي بدلا من ستوك سيتي، وأبلغته أن الدوري الإنجليزي صعب وليس من السهل أن تكون أول محطة احترافية بعد خروجك من الأهلي إلى البريميرليج، وكان حسام غالي شاهدا على هذه الجلسة وأكد له أنني أتحدث عن مصلحته، ولكن رمضان صبحي لم يستمع للنصيحة".


وأضاف: "نحن من أبرمنا التعاقد مع القوام الحالي للأهلي، مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية ومروان محسن وصلاح محسن، الذي يعد من أفضل المهاجمين، ويستحق بيعه برقم كبير".

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