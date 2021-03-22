الرئيس الإيراني السابق يكشف عن رأيه حول إشراك السعودية في الاتفاق النووي

صرح الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بأنه لا يرى أي مشكلة في إشراك السعودية في الاتفاق النووي الإيراني.





وقال أحمدي نجاد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إن الاتفاق النووي لم يكن ناجحًا، مضيفًا أنه "ينبغي حل مشكلات المنطقة، عبر دول المنطقة، وأن تدخل الدول الأخرى لن يسهم في حل القضايا العالقة في المنطقة".





وأشار أحمدي نجاد إلى أنه "ليست هناك مشكلة" في إشراك دول الخليج في مناقشة الاتفاق النووي. وهو موقف يتعارض مع الموقف الرسمي الإيراني الذي يرفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وضم دول جديدة إليه.





وشدد الرئيس الإيراني السابق، على ضرورة حل الخلافات بين طهران والرياض عبر الحوار، معربا عن اعتقاده بأنه "لا جذور حقيقية للمشكلات بين البلدين، وأن التدخلات الأجنبية وبيع السلاح إلى المنطقة عزز الخلافات مع السعودية".





واتهم نجاد الولايات المتحدة الأمريكية بلعب دور في "الحروب والخلافات والاحتلال والنزاعات والفقر الذي يهيمن على جزء كبير من العالم"، مؤكدا أنه "أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن"، دعاه فيها إلى "إيجاد إصلاحات حقيقية في السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء تجاه إيران أو العالم".



