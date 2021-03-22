ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الإيراني السابق يكشف عن رأيه حول إشراك السعودية في الاتفاق النووي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:07 ص
محمود أحمدي نجاد
محمود أحمدي نجاد
Advertisements
القسم الخارجي
صرح الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بأنه لا يرى أي مشكلة في إشراك السعودية في الاتفاق النووي الإيراني.

وقال أحمدي نجاد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إن الاتفاق النووي لم يكن ناجحًا، مضيفًا أنه "ينبغي حل مشكلات المنطقة، عبر دول المنطقة، وأن تدخل الدول الأخرى لن يسهم في حل القضايا العالقة في المنطقة".

وأشار أحمدي نجاد إلى أنه "ليست هناك مشكلة" في إشراك دول الخليج في مناقشة الاتفاق النووي. وهو موقف يتعارض مع الموقف الرسمي الإيراني الذي يرفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وضم دول جديدة إليه.

وشدد الرئيس الإيراني السابق، على ضرورة حل الخلافات بين طهران والرياض عبر الحوار، معربا عن اعتقاده بأنه "لا جذور حقيقية للمشكلات بين البلدين، وأن التدخلات الأجنبية وبيع السلاح إلى المنطقة عزز الخلافات مع السعودية".

واتهم نجاد الولايات المتحدة الأمريكية بلعب دور في "الحروب والخلافات والاحتلال والنزاعات والفقر الذي يهيمن على جزء كبير من العالم"، مؤكدا أنه "أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن"، دعاه فيها إلى "إيجاد إصلاحات حقيقية في السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء تجاه إيران أو العالم".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إيران تتوقع عقد مفاوضات مع الجانب الأمريكي

الجيش الأمريكي يكشف آخر تطورات العلاقة مع إيران

صحيفة كويتية: إيران تسعى لتوسط الكويت لحلّ خلافاتها مع السعودية

بعد تخصيب 17 كيلوجراما من اليورانيوم.. مكتب روحاني: لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه

بايدن وإيران .. أمريكا تسعى لإحياء الاتفاق النووي.. ومباحثات سرية بين إدارة بايدن ومسئول إيراني.. وطهران تضع شروطها

روحاني: الكرة في ملعب بايدن .. وهذا هو الحل للأزمة الأمنية في المنطقة

ترشيحاتنا

الجرام يتخطى 800 جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم 22-3-2021

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. أمطار متوقعة اليوم على عدة مناطق

فيديو جراف.. حلاوة البدايات.. ارتباط النجوم ونهايات غير متوقعة للبعض

برشلونة يتصدر تويتر بعد الفوز بسداسية على فريق ريال سوسيداد

الرئيس الإيراني السابق يكشف عن رأيه حول إشراك السعودية في الاتفاق النووي

لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء.. ننشر بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور هوندا سيفيك 2022 الشكل الجديد

بدأ الاحتفال به عام 1993.. معلومات عن اليوم العالمي للمياه وشعاره لعام 2021

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور